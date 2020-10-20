Kolombiya'da yerliler artan şiddet olayları nedeniyle hükümeti protesto etti

AA

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatısından otobüslerle başkent Bogota'daki Plaza de Bolivar Meydanı'na gelen "Minga" üyesi binlerce yerli, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmaması ve bölgelerinde artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek, Devlet Başkanı Ivan Duque ile yüz yüze görüşme talebinde bulundu.

Hükümet karşıtı sloganlar atan gruplar, topraklarında uyuşturucu ticaretiyle finanse edilen silahlı grupların sık sık saldırısına maruz kaldıklarını belirterek, 21 Ekim için "Ulusal Grev" çağrısı yaptı.

Devlet Başkanlığı danışmanı Miguel Ceballos, protestocuların Duque ile görüşme talebine ilişkin, şimdilik böyle bir imkanının bulunmadığını dile getirerek, bunun yerine Minga temsilcileri ile Hükümet Temsilcisi Carlos Camargo arasında bir toplantı yapılmasını teklif etti.

Minga grubunun sözcüsü Noelia Campo, topraklarında şiddet olaylarının son bulmasını isteyerek, "Ülkemizde güvenli şekilde yaşamamıza saygı duyun, daha fazla cinayet ve katliam istemiyoruz. Çünkü bizi (yeni tip koronavirüs) pandemi öldürmüyor. Bizi silahlı grupların mermileri öldürüyor." ifadesini kullandı.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez de hükümetten, yerli temsilcilerinin taleplerini dinlemesini isteyerek, salgın nedeniyle önlem amaçlı gruplara maske dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kolombiya'da yerlilerin yoğun olarak yaşadığı Cauca'da iki yıl önce protesto gösterileri yaşanmış, yerliler bölgedeki Panamericana kara yolunu uzun süre trafiğe kapatmıştı.

- Bu yıl 84 toplum lideri, suikasta kurban gitti

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 84 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla 2019 Temmuz'da 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.