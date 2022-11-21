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Kolombiya'da yerleşim bölgesine düşen küçük uçaktaki 8 kişi öldü

Kolombiya'nın Medellin kentindeki yerleşim bölgesine düşen küçük uçaktaki 2'si pilot 8 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 21.11.2022 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kolombiya'da yerleşim bölgesine düşen küçük uçaktaki 8 kişi öldü
Kolombiya'da küçük uçak düştü! 8 kişi öldü
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AA

Kolombiya'da yayın yapan "El Tiempo" haber sitesine göre, Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki yerleşim bölgesine küçük bir uçağın düştüğünü açıkladı.

Quintero, kazada 2'si pilot 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Medellinli acil servis yetkilileri de uçağın "Belen Rosales" yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.

Yetkililer, uçağın bölgedeki en az bir binaya çarptığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binaların arasından dumanların yükseldiği görüldü.

Belen Rosales'in, Herrera Havaalanına oldukça yakın olduğu biliniyor.

Dağlık bir bölgede bulunan Medellin'de zaman zaman uçak kazaları olabiliyor.

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde dağlık araziye çakılmıştı. Uçakta bulunan 77 kişiden 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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