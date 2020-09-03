Kolombiya'da Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu devirme girişimiyle bağlantılı 3 kişi yakalandı

Associated Press haber ajansının, isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynaktan elde ettiği bilgiye dayandırdığı habere göre, başkent Bogota'da Kolombiya özel kuvvetleri, Maduro'yu devirme girişimiyle bağlantılı 3 Venezuela vatandaşını yakaladı.
Söz konusu kişiler, yasa dışı ve terörist faaliyetler için askeri eğitim sağlamakla suçlanıyor.
Gözaltına alınan kişilerin, Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve kaçtıktan sonra yakalanan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea'nın kardeşleri Binbaşı Juvenal Sequa ve Yüzbaşı Juven Sequea ile sivil Rayder Ruso olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, bir kişinin daha gözaltına alındığı, o kişinin de Maduro'nun kendisine yönelik operasyon planını düzenlemekle itham ettiği, ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau'nun Kolombiya’daki yardımcısı Yacsy Alvarez olduğu öne sürüldü.
- Maduro'yu devirme girişiminde bulunanlara hapis
Venezuela'da Maduro'yu devirme girişiminde bulunan 2 eski ABD'li askere 20 yıl, 15 isyancı askere 24'er yıl hapis cezası verilmişti.
Eski ABD'li askerler Luke Denmnan ve Airan Berry, mayıs ayının başında deniz yoluyla Venezuela'ya girerken yakalanmış ve ülke basınında çıkan görüntülerde, sorguları sırasında hedeflerinin Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmak olduğunu itiraf etmişti.
Venezuela Başsavcılığı mayıs ayında "Gideon Davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
- Ne olmuştu?
Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışan "paralı askerlere" karşı operasyon başlatmış, Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuştu.
Maduro, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.
Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido'nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.
Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.
ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart sonunda, silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini söylemişti.
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