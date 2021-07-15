Kolombiya'da Ulusal Grev Komitesi, 20 Temmuz'da protesto çağrısı yaptı

Hükümet temsilcileriyle birkaç kez bir araya gelmesine rağmen görüşmelerden sonuç alamayan komite, 20 Temmuz'da başkent Bogota'nın merkezinde sendikalar olarak hükümeti protesto edeceklerini duyurdu.
Komite, devlet görevlerinde bulunan kişilere yönelik haksız maaş artırımı yapıldığına ve kendilerine verilen sözlerin ise yerine getirilmediğine işaret ederek, Bogota'da büyük gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.
Hükümet, protesto temsilcileriyle ilk etapta uzlaşmak için yollarda kurulan barikat ve ablukaların kaldırılmasını şart koşmuş, Komite ise ülkenin çeşitli kentlerinde, göstericiler tarafından kurulan yol kapatma eylemlerinin yüzde 90'ının kaldırıldığını belirterek uzlaşma çağrısını yinelemişti.
- Protestolarda 58 kişi ölmüştü
Kolombiya Ombudsman Ofisinin gösterilerle ilgili yayımladığı son rapora göre, şimdiye kadar eylemlerde 2'si polis 58 kişi hayatını kaybetmiş, 2 binden fazla kişi yaralanmıştı.
Merkezi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan insan hakları örgütü Temblores ise 8 Haziran'daki açıklamasında, protestolarda polisin 45 kişinin ölümüne doğrudan dahil olduğunu bildirmişti.
Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken; sonrasında onlarca kente yayılarak şiddet olaylarına sahne olmuştu.
Bunun üzerine Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.
Ülkede otoyolların eylemciler tarafından sıklıkla kapatılması ve kurulan barikatlar, ticari işletmeleri maddi olarak zor durumda bırakmış ve marketteki fiyatların yükselmesine yol açmıştı.
Göstericilerin talepleri arasında temel protesto hakkı için tüm demokratik güvencelerin ve özgürlüklerin sağlanması, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın tasfiye edilmesi, ayrıca ulusal diyalog masasının kurulması suretiyle tüm sorunların müzakere edilmesi yer alıyor.
Protestocular, polislerin Savunma Bakanlığına değil İçişleri Bakanlığına bağlı olmasını istiyor.
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