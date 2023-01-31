Kolombiya'da silahlı saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Barranquilla kentine bağlı El Santuario mahallesinde maç izleyen bir gruba silahlı saldırı düzenlendi.

AA'nın haberine göre; saldırıda, 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kafeteryada maç izleyenlere ateş açan saldırganların bölgeye bir motosikletle geldiği bildirildi.

Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bölgede organize suç gruplarının varlığı ve yasa dışı ticaret nedeniyle halkın ciddi güvenlik sorunu yaşadığı belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.