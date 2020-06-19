Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1950'ye çıktı

AA

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 86 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1950'ye, vaka sayısı da 3 bin 171 artarak 60 bin 217'ye ulaştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm ve vaka kayda geçti.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 22 bin 680 oldu.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.