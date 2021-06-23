Kolombiya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 614 kişi yaşamını yitirdi

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 614 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bin 302'ye çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 616 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 997 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı da 29 bin 81 artarak 3 milyon 714 bin 962'ye yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 173 bin 51 vaka ile başkent Bogota ve 614 bin 42 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 168 bin 825'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, yaptığı açıklamada, kullandıkları Çin aşısı Sinovac'ın etkinliğinin yüksek olduğunu, 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azaltılmasında olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

Halka kalabalık toplantılar ve kitlesel etkinliklerden uzak durma çağırısında bulunan Ruiz, "Vaka ve ölü sayısının yükselmesinde son zamanlarda artan toplumsal hareketliliğin büyük etkisi var." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta olmuştu.