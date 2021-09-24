Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 126 bin 32'ye çıktı.

Son 24 saatte 1608 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 946 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı da 1738 artarak 4 milyon 786 bin 487'ye yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 448 bin 564 vaka ile başkent Bogota ve 744 bin 18 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Aktif vaka sayısının 18 bin 730 civarında olduğu Kolombiya'da, vaka sayısı aylar sonra 20 binin altını indi.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında bakanlıktan son yapılan açıklamaya göre, 22 milyon 569 bin 325 kişiye 1. doz, 13 milyon 474 bin 802 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.