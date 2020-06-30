Kolombiya'da evsizler için gıda yardımı ve tıbbi destek

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Pandemi nedeniyle artan risk altındaki evsiz nüfus temiz su, sabun ve tıbbi bakıma erişmede sorun yaşıyor. Başkentte yüzden fazla evsize Kovid-19 bulaştığı bilinirken, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan "Banquete del Bronx"un (Bronx Ziyafeti) ve kurucusu Orlando Beltran, sokağa çıkma yasağı başladığı günden bu yana gıdaya ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan evsizlerin sesine kulak veriyor. Fotoğrafta, gıda ve tıbbi yardım alan evsizler görülüyor.