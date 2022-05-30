Halkın "değişim" talebinin damga vurduğu Kolombiya başkanlık seçimlerinde eski gerilla hareketinin üyesi solcu aday Gustavo Petro, oyların yüzde 40'tan fazlasını almayı başardı.
Eski Bagota Belediye Başkanı 62 yaşındaki Petro'yu, yüzde 28'lik oy oranıyla 77 yaşındaki milyoner Rodolfo Hernandez izledi.
Aslında ikinci sırada sağcı siyasetçi Federico Gutierrez'in yer alması bekleniyordu ancak Hernandez sürpriz bir çıkış yaparak ikinci turda Gustavo Petro'nun rakibi olmayı başardı.
Adaylardan birisinin yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle, başkanlık seçimi 19 Haziran'da ikinci tur ile devam edecek.
Kolombiya yaklaşık bir yıldır derinleşen ekonomik ve sosyal buhran nedeniyle sokak gerginliklerine ve siyasi belirsizliklere sahne oluyordu.
Yaklaşık 8,4 milyon Kolombiyalı, sandık başında Petro için oy kullandı. Eski M-19 gerilla hareketinin üyesi Gustavo Petro, yoksulluk, şiddet, kentlerdeki suç oranları ve yolsuzluk karşısında umut veren lider olarak seçmenin karşısına çıkmıştı.
50 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 40'ı yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Dünya Bankası'na göre, Kolombiya eşitsizliklerin en yüksek seviyede yaşandığı ülkeler arasında.
Kolombiya geleneksel olarak sağ kanat seçkinler tarafından yönetilmekteydi. Washington'ın ülke siyasetindeki etkisi, siyasi tartışmaların değişmez konularından birisi olageldi.
Bogota'da oy kullanan Petro, "İki seçenek var: Birisi Kolombiya'da işler nasıl yürüyorsa öyle bırakmak, ki bana göre bu daha çok yolsuzluk, daha çok şiddet ve açlık demek. Diğer seçenek ise Kolombiya'yı değiştirmek, refaha ve demokrasiye kavuşturmak" dedi.
Seçim sürecinde liderler birçok kez ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Seçim gününde de sosyal medyada usülsüzlük ve hile ihbarları yapıldı.
Seçim sürecinde gerginlikleri azaltmak ve seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 300 bin polis ve asker görevlendirildi.
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Kolombiya'da eski gerilla Gustavo Petro, başkanlık seçiminin ilk turunu farklı kazandı/kolombiya-da-eski-gerilla-gustavo-petro-baskanlik-seciminin-ilk-turunu-farkli-kazandi-3454429
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