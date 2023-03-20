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Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 4 asker öldü

Kolombiya'da askeri helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu iki subay ve iki astsubay olmak üzere 4 asker hayatını kaybetti

Giriş: 20.03.2023 - 04:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
AA

Kolombiya'da askeri helikopterin Crin Choco yönetim bölgesinde, ormanlık alana düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre ordudan yapılan açıklamada, EJC 4227 numaralı askeri helikopterin Quibdo kentine bağlı La Playita Mahallesi'ndeki ormanlık alana düştüğü bildirildi.

Kazada, iki subay ve iki astsubay olmak üzere 4 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazada ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı, yetkililerin derhal bölgeye gitmesi talimatı verdim." ifadesini kullandı.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, operasyondan dönen askeri helikopterin mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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