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Kolombiya'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kolombiya, 5.7 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Kolombiya Jeoloji Servisi'nin (SGC) açıklamasına göre, merkez üssü Santander yönetim bölgesine bağlı Los Santos kasabası olan deprem, yerel saatte 10.47'de ve yerin 152 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Giriş: 28.05.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kolombiya'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Santander yönetim bölgesine bağlı Los Santos kasabası olan 5,7 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 10.47'de ve yerin 152 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremde şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Sarsıntının, başkent Bogota dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

SGC, dakikalar sonra merkez üssü Los Santos'da 3,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha olduğunu belirtti.

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