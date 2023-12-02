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        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Gazze'ye saldırısını "Nazi eylemine" benzetti

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Gazze'ye saldırısını "Nazi eylemine" benzetti

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlediği saldırıyı "Nazi eylemine" benzetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:00 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:00
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        Gazze saldırısını "Nazi eylemine" benzetti
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        Petro, X hesabından Deyr Belah kentine yapılan bombalı saldırı sonrası görüntüleri paylaşan İsrail'e "sert" tepki gösterdi.

        Cumhurbaşkanı Petro, "Bunun Nazi olmadığını söylüyorlar. Batı vicdanı bu gerçeklerden hoşlanmasa da 5 bin 300 Filistinli erkek ve kız çocuğun katledilmesi Nazi eylemidir, tekrar ediyorum NAZİLER." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarını daha önce de Nazi eylemlerine benzeten Petro, Gazze'de soykırım yapıldığını belirtmişti.

        İsrail, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli bir saldırı düzenlemişti.

        İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

        İsrail ordusu gün içinde yaptığı açıklamada, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400'den fazla yerin hedef alındığını ifade etti.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Gustavo Petro
        #haberler
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