Kolombiya biyoçeşitlilik etkinliğine ev sahipliği yaptı

AA

Birleşmiş Milletlerin biyolojik çeşitlilik üzerine toplanacağı COP15 konferansı öncesi Kolombiya'da müzakereler sürüyor. Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferans öncesi etkinlikte, kaybedilen biyolojik çeşitliliğin 2030'a kadar yerine getirilmesi hedeflendi. Sürdürülebilir gelişmelerin hedeflendiği etkinlikte iklim değişikliği, ekosistem bozulmaları ve biyoçeşitlilik kayıpları ele alındı. Etkinliğe, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile Yussy Monilla Amena yerlileri de katıldı.