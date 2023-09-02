Kollarını açıp koştu halk otobüsüne çarptı!

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Karabük'te olay, Yeşil Mahallede meydana geldi. Serkan M., henüz bilinmeyen bir nedenle kollarını açarak Karabük istikametine seyir halinde olan Safranbolu Belediyesi Halk Otobüsünün önüne atladı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ FRENE BASTI

İHA'da yer alan habere göre otobüs şoförünün, şahsın geldiğini görünce frene basması faciayı önledi.

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O ANLAR KAMERADA

O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Üç kişinin sakinleştirmeye çalıştığı Serkan M., bir süre sonra gözden kayboldu.