Kolları olmadan doğan bir bebek ve tüm zorluklara karşı beraber duran bir aile

2022 yılının Haziran ayında Mariaan, oğlu Hendré'yi doğurdu. Ancak durumu kabullenebilmesi birkaç ayını aldı. Mariaan, “Çok güzel bir an olduğu için ağladık. Sonra büyük, karanlık depresyon beni vurdu."

"Neden biz? Neden bizim çocuğumuz? Dua ediyorsun ve sağlıklı bir çocuk istiyorsun ama sonra bu oluyor. Ama bugünü seçmek zorunda kalsaydım, onu yine aynı şekilde kabul ederdim."