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        Kolları olmadan doğan bir bebek ve tüm zorluklara karşı beraber duran bir aile

        Hendré, kolları olmadan dünyaya geldi. Doktorlar, hamileliği sonlandırmayı önerse de genç anne baba, oğullarından vazgeçmedi. Her şeye rağmen Hendré, harika bir gelişim gösteriyor. İşte, kalpleri ısıtan bir hikâye...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 17:32
        • 1

          25 yaşındaki Mariaan Strauss ve 26 yaşındaki eşi Hendrik Strauss, heyecanla ilk bebeklerini bekliyordu. Ancak hamileliğin 13. haftasında kötü bir haber aldılar; bebeğin kolları gelişmiyordu. Doktor hamileliği sonlandırmayı önerse de çift kabul etmedi. 

        • 2

          Çift, hem çalışmanın hem de engelli bir çocuk yetiştirmenin zorluğunu biliyordu ancak oğullarını kucağına almak konusunda kararlıydılar.

        • 3

          2022 yılının Haziran ayında Mariaan, oğlu Hendré'yi doğurdu. Ancak durumu kabullenebilmesi birkaç ayını aldı. Mariaan, “Çok güzel bir an olduğu için ağladık. Sonra büyük, karanlık depresyon beni vurdu."

          "Neden biz? Neden bizim çocuğumuz? Dua ediyorsun ve sağlıklı bir çocuk istiyorsun ama sonra bu oluyor. Ama bugünü seçmek zorunda kalsaydım, onu yine aynı şekilde kabul ederdim."

        • 4

          Ne yazık ki, Hendré ek komplikasyonlarla doğdu. Ayağı içe doğru döndü ve alçı kullanımını gerektirdi. Ayrıca, kaval kemiği olmadan doğdu ve midesi düzgün gelişmediğinden süt tüketimi tek sefer için 30 mililitre ile sınırlandı. Hendré'nin sürekli bakıma ihtiyacı var; haftada 2 geceyi teyzesinin evinde ve diğer 2 geceyi de gündüzleri ona bakan Mariaan'ın annesiyle geçiriyor.

        • 5

          Endişeler, Hendré'nin üç aylık olduğunda bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi ile azaldı. 

          Mariaan rahatladığını ifade ederek, “Hendré 3 aylıkken kendi kendine bir yerden bir yere yuvarlanmayı öğretti ve sanki üzerimden bir bulut kalktı. Çocuğumun iyi olduğunu fark ettim, sonra ben de iyiydim ve depresyon geçti.” 

        • 6

          Gururlu baba, "Odanın diğer ucundaki bir oyuncağa gitmek isterse kımıldar ya da küçük bacaklarını altına çeker ve kendini öne doğru iter" diye ekliyor.

        • 7

          Çift, Hendré biraz daha büyüdüğünde ona protez kol yaptırmayı düşünüyor; o zamana kadar oğullarının her halini kabul edebilmeleri için çalışacaklar.

          Kaynak: BrightSide Fotoğraflar: Facebook

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