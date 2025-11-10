Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.876,54 %-0,44
        DOLAR 42,2296 %0,04
        EURO 48,8652 %-0,06
        GRAM ALTIN 5.539,70 %1,94
        FAİZ 39,89 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 67,57 %2,82
        BITCOIN 106.500,00 %1,90
        GBP/TRY 55,6476 %0,04
        EUR/USD 1,1570 %0,03
        BRENT 64,18 %0,86
        ÇEYREK ALTIN 9.056,42 %1,93
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kolektif House yurt dışına açılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kolektif House yurt dışına açılıyor

        Kolektif House, yurt dışındaki ilk lokasyonunu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 12:52 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolektif House yurt dışına açılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        10. yılını kutlayan Kolektif House, Bakü lokasyonu ile global yolculuğunun ilk durağını hayata geçiriyor. Tagiyev bölgesinde, 1900’lü yıllardan kalma tarihi bir binada konumlanan Kolektif House Bakü, hem bireysel profesyonellere hem de kurumsal şirketlere çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. Kolektif House Bakü’de ortak çalışma alanlarının yanı sıra 6 ila 10 kişilik hazır ofisler ve kurumsal firmalara yönelik 150-850 m² aralığında Suit Ofis çözümler bulunuyor.

        Kolektif House üyelikleri, Bakü’nün yanı sıra Türkiye’deki tüm lokasyonlarda geçerli olurken; kullanıcılar mobil uygulama üzerinden 10.000’den fazla profesyonelden oluşan Kolektif House topluluğuna dahil olabiliyor.

        Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “10 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, esnek çalışma kültürünü Türkiye’de dönüştürmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada, hayalini kurduğumuz global açılımın ilk adımını Bakü’de atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bakü’nün tarihi bir binasında, modern iş dünyasına ilham verecek yeni bir Kolektif House deneyimi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye pazarında büyümeye devam ederken, stratejik lokasyonlarla globalde de güçlü bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Trump: Konuşmamı değiştirdikleri için kovuldular
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Habertürk Anasayfa