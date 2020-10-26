Kolektif House, Dijtal Üyelik ile sistemi ile kullanıcılarına ofis yaşamında yeni bir deneyim sunmak istediği bildirdi. Dijital Üyelik sayesinde kullanıcıların fiziksel olarak lokasyona gelmeden web sitesi üzerinden üyeliğini başlatabileceği kaydedilirken, üyelerin kullanabildiği uygulama üzerinden ise kullanıcıların ek hizmetleri uygulama üzerinden alıp, kullandığı kadar ödeme yapma esnekliğine sahip olabilecekleri açıklandı.
Dijital Üyelik hakkında detaylı bilgi aktaran Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, "Kurulduğumuz günden bu yana amacımız sadece bir mekân değil, ekosistemle birlikte daha güçlü bir şekilde büyüyebileceğimiz bir yaşam alanı oluşturmak ve ofis kavramını herkesin kafasında değiştirmekti. Bugün gelinen noktada yeni dünyada ofis, daha çok esnekliği ve çevikliği destekleyecek biçimde şekil buluyor. Kısa süre önce hayata geçirdiğimiz ve lansmana özel sadece 59 TL'den başlayan fiyatlarla aylık olarak online satın alınabilen Dijital Üyelik ile kurumlara ve bireylere düşük maliyetle Kolektifli olma deneyimini uzaktan sağlıyoruz" dedi.
Onur, bu yeni üyelik sistemi ile kullanıcıların Kolektif üyelerine ulaşma ve yazılımcıdan tasarımcıya, girişimciden yatırımcıya farklı alanlarda çalışmalar yapan üyeler ile iş birliği yapma imkanı bulabilecekleri söyledi.
Kullandığın kadar öde sistemi ile bilgiler de paylaşan Onur, "Bu sayede kullanıcılar ek hizmet ihtiyaçlarına uygulamamız üzerinden ulaşabiliyor. Kullanıcılarımız uygulamamıza üye olduktan sonra tüm Kolektif deneyimleri için mobil üzerinden ilerleyebiliyor ve 1 günlük ücretsiz kullanıma ek olarak günlük ofis, toplantı odası ihtiyaçlarına ek hizmetleri de uygulamamız üzerinden alabiliyor. Bu yeni üyelik modeli ile kullanıcılarımızın bulundukları yere en yakın Kolektif House lokasyonuna giderek, kendi plan ve programlarına göre çalışıp zamanlarını daha verimli kullanmalarını; bunun da kendilerine esneklik ve çeviklik kazandırmasını hedefliyoruz" diye konuştu.
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