'Kolektif Fırın' Salt'ta

Garanti BBVA’nın kurucusu ve destekçisi olduğu SALT’ın 2011’den bu yana devam eden Bak kim var? konuşmaları, onuncu yıl özelinde, kurumun çalışmaları ve iş birliklerini konu alan bir video serisi olarak devam ediyor. SALT bünyesinde çeşitli araştırma projelerine, sergi ve programlara katkı sunan davetli katılımcılarla hazırlanan videolar birer hafta arayla saltonline.org ve SALT Online sosyal medya kanallarında yayında.

Bak kim var? konuşmalarının bu haftaki konukları SALT Beyoğlu’ndaki Mutfak’ta 2019’da düzenlenen ekmek atölyelerinde yürütücülük yapan Erman Topgül (Mayalı Dilimler) ile yemek yazarı Büşra Sağlam. Anlatıcılar bu atölye buluşmalarının temiz gıda konusunu katılımcılarla tartışmaya vesile olduğundan bahsediyor; ekmek atölyesi, tohum takası ve belgesel film gösterimi gibi etkinliklerin şehir hayatındaki önemini yorumluyor.