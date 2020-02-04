04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Orka Holding, “sürdürülebilir” üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladığını duyurdu.
Aralarında İtalya, Almanya, Kanada, ABD ve Dubai’nin de olduğu 86 ülkeden yaklaşık 200 bayinin katıldığı 11'inci Yurtdışı Bayi Buluşması organizasyonunda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Moda perakendesinde küresel başarı için sadece mağaza açmak yeterli değil. Dünyada yükselen değerlere ve ekosisteme uyum sağlamak, global bir marka olmanın en önemli şartı haline geldi. Bu anlayışla ürettiğimiz doğa dostu ürünleri, 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonunda müşterilerimiz ile buluşturuyoruz" dedi.
Beş yıl içinde koleksiyonların tamamına yakınını sürdürülebilir üretim yöntemleri ile sosyal uygunluk çerçevesinde yapacaklarının altını çizen Orakçıoğlu, "İletişim etkisi en yüksek endüstrilerden olan modada attığımız bu adımların, ülkemizin algısını olumlu yönde etkileyeceğine ve farklı sektörlere ilham vereceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Dünya moda perakendesinde sürdürülebilirlik kavramını konuşmamanın bile ayıp olarak karşılandığını ifade eden Orakçıoğlu, "Sürdürülebilirliği bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor, doğru tarımla üretilen pamuk, geri dönüşümlü ve doğa dostu elyaflar, enerji ve su tasarrufuna imkan sağlayan yeni makine ve proses tasarımlar gibi tüm adımlarımıza dikkat ediyoruz. Pet şişe gibi polyester kökenli atık ürünlerden üretilen geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak temiz üretim yapıyoruz. Şu anda koleksiyonumuzun yüzde 20’ye yakını bu ürünlerden oluşuyor. 2025 yılına kadar koleksiyonumuzun yüzde 80’inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
YURT DIŞINDA 40 MAĞAZA AÇACAK
2020 yılı hedeflerini de paylaşan Orakçıoğlu, "2019 yılını tüm hedeflerimizi ve planlarımızı gerçekleştirmiş ve bugüne kadarki en yüksek EBİTDA değerine ulaşmış bir şekilde kapattık. Geçen yılki ciromuz 750 milyon TL oldu. 2020'de de geçen yıl yakaladığımız yüzde 18’lik büyüme oranının da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, şu anda 420 olan mağaza sayımızı tüm dünyada 480’e çıkartmak. Bakü ve Bükreş’de iki flagship mağaza açılacak. İtalya ve İspanya’da 10 mağaza açılacak. İtalya’da yakında Roma’da mağaza açmaya hazırlanıyoruz. ABD’de de Washington, New York ve Santa Monica’da olmak üzere toplam 3 mağaza açacağız. Yurtiçinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, minimum 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.
GİRESUN'A 10 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Süleyman Orakçıoğlu, ayrıca bu yıl önceden kararlaştırılan yatırımları da hayata geçireceklerini belirterek, "Mart ayında Giresun’daki üçüncü fabrikamızı açıyoruz. Giresun’da 2004 yılında faaliyet geçen fabrikamız halen 20 bin metrekare üretim alanına ve 950 çalışana sahip. Günde 4 bin gömlek, bin 100 takım elbise, bin pantolon üretim söz konusu. Mart ayında 10 milyon TL yatırımla hayata geçireceğimiz ek yatırımla kapasite artışı yüzde 40 olacak. Mevcuda ek olarak en az 200 kişilik istihdam sağlayacağız. Bu yıl toplamda perakendede 150 ve yurt dışında 150 olmak üzere toplamda 500 ek istihdam yaratacağız" dedi.
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