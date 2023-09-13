2. AYNI ANDA ÜST ÜSTE EN FAZLA TİŞÖRT GİYME REKORU

Kolay kırılabilecek rekorlar denilince akla ilk gelenlerden birisi olan en çok tişört giyme rekoru 17 Şubat 2019 tarihinde Ted Hastings tarafından kırıldı. Kanada'da yaşayan Hastings ülke zaten çok soğuk olduğu için genellikle kat kat giyindiğini söylüyor. Ancak Hastings bu rekoru kırabilmek için 260 adet erkek tişörtünü üst üste giydi.