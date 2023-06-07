Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

Şekerli içecekler obezite, tip 2 diyabet ve diş çürümesi gibi birçok sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Araştırmalar, bir kutu kola içmenin vücuda bir saat içinde zarar verebileceğini göstermiştir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun yaklaşık yarısı herhangi bir günde en az bir şekerli içecek tüketiyor. Gençler ise şekerli içeceklerin en düzenli tüketicileridir.

Tek bir kola kutusunda 37 gram (g) ilave şeker vardır ve bu da yaklaşık 10 çay kaşığına eşittir.