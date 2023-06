Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

Diyetisyen ve The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male kitabının yazarı Lauren Manaker, "Kola sağlıklı yağlar, protein ve lif içermediğinden, çok fazla 'kalıcı güce' sahip değildir. Bu faktör, sodada tüketilen şekerin hemen kan şekeri zirvesine ve ardından bir düşüşe neden olmasına neden olabilir." diye açıklıyor.

Aynı zamanda Manaker, Kola'nın şeker içeriğinin bazı durumlarda, özellikle de kişinin kan şekeri çok düştüğünde ve bir an önce yeniden şarj olması gerektiğinde faydalı olabileceğini belirtiyor.

Manaker, "Kola, düşük kan şekeri yaşayan ve seviyelerini normal aralığa getirmek için hızlı bir artışa ihtiyaç duyan insanlar için uygun bir seçim olabilir" diyor.