Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?

EROİNE BENZER ETKİLER
Vücut, 40 dakika içinde koladaki tüm kafeini emer. Bu kafein, gözbebeklerinin genişlemesine ve kan basıncının yükselmesine neden olur. Bu noktada, kola beyindeki adenosin reseptörlerini bloke ederek uyuşukluğu önlemiştir.
Sadece 5 dakika sonra vücutta dopamin üretiminin arttığı gözlemlenmiştir. Dopamin, beynin zevk ve ödül merkezlerini kontrol etmeye yardımcı olan bir nörotransmiterdir. İnfografike göre, kola'nın bu merkezleri harekete geçirme şekli eroinin etkileriyle karşılaştırılabilir. Bir kişinin başka bir kutu içme dürtüsünü tetikler.
İçeceği içtikten bir saat sonra, sinirlilik ve uyuşukluğa neden olan bir şeker çarpması başlayacaktır. Vücut, idrardaki hayati besinlerle birlikte koladaki suyu temizlemiş olacaktır.
Naik'e göre infografik sadece kola için değil tüm kafeinli gazlı içecekler için geçerli.