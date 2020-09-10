Kol ve ceplerindeki maskeleri polisi görünce alelacele taktılar

AA

Edirne'de polis ekipleri kentin pek çok yerinde denetime çıktı.

Araçlarından sesli ikaz yöntemiyle maske takmanın önemini anlatan polis ekipleri yaya olarak denetimler gerçekleştirerek uyarılarda bulundu.

- Maskesi var ama ya kolunda ya da cebinde

Edirne'de maske takma zorunluluğuna vatandaşların çoğunun uyduğu gözlendi.

Uymayanlar ise polisi görünce kollarındaki ya da ceplerindeki maskeleri alelacele ağız ve burunlarını kapatacak halde taktı.

Kıyık semtinde kamyon üzerinde biber satan bir pazarcının maskesiz olduğunu gören ekipler, bu kişiyi uyardı.

"Az önce aldım maskeyi hemen takıyorum." diyen pazarcı kolundaki maskeyi ağız ve burnunu kapatacak şekilde taktı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da denetimler sürüyor.