Kokusundan ve görüntüsünden etkilenip memleketine lavanta bahçesi kurdu

AA

İki çocuk annesi İrem Hayta, ailesiyle yaşadıkları Tekirdağ'da gezmek için bir lavanta bahçesine gitti. Buradaki lavanta bahçesinin kokusundan ve görüntüsünden etkilenen Hayta, lavanta yetiştirmeye karar verdi.

Memleketi Gümüşhacıköy'e dönen Hayta, lavanta yetiştiriciliği yapmak amacıyla TKDK'ye başvurarak 58 bin 709 lira hibe almaya hak kazandı.

Tekirdağ'dan aldığı lavanta fidelerini 14 dönümlük arazinin 7 dönümüne diken Hayta, "İlk İrem Lavanta Bahçesi" ismini verdiği bahçede fotoğraf çektirmek isteyenler için özel alanlar ile dinlenme alanı oluşturup lavanta yağı üretim tesisi kurmayı planlıyor.

İrem Hayta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da girdikleri lavanta bahçesinde kokuyu içine çektiğini, bu kokunun çok hoşuna gittiğini söyledi.

Tarlaya bakıp hayal kurduğunu, bu hayalin kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Hayta, "Çok güzel bir görsel. Sonra düşünmeye başladım, biz de yapsak olur mu, diye. Çok güzel bir yerdi, buram buram lavanta kokuyordu. Sonra evde eşimle konuştuk, yapabilir miyiz diye. Memlekette babamızın tarlası vardı. Tarlayı değerlendirmeye karar verdik. Bunun üzerine buram buram lavanta kokutmak için memleketimize geldik." dedi.

İlçeye geldikten sonra bu işi nasıl yapabileceğini araştırmaya başladığını aktaran Hayta, TKDK'nin genç kadın girişimciye hibe desteği verdiğini öğrenince başvuruda bulunduklarını anlattı.

Kendilerine çok çabuk dönüş yapıldığını dile getiren Hayta, "Yüzde 55 hibe desteği aldık. Makine ve ekipmanlarımızı aldık. Tarlamızın sürümünü yaparak Tekirdağ'dan aldığımız lavanta fidelerini diktik. İlk etapta 7 dönümle 'İlk İrem Lavanta' yetiştiriciliğine başlamış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Bahçelerinin ilgi göreceğine inandığını dile getiren Hayta, "Kendi lavanta yağımızı üretmek istiyoruz. Bunların yatırımları yapıldı, proje halinde. Belki bundan sonra lavanta, Gümüşhacıköy ilçesinde ayrı bir sektör olacak. Her taraf lavanta kokacak. Lavanta bahçesinin ilçeye yeni bir çehre kazandıracağına inanıyorum." diye konuştu.

İrem Hayta'nın eşi Sercan Hayta da eşinin "bu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız" diye tereddütte kaldığını belirterek, "Ben de sürekli 'Yanındayım. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.' dedim. Bundan sonraki süreçte de ne olursa olsun destekçisiyim." dedi.