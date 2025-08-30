Habertürk
        Haberler Sağlık "Kokulu kırtasiye ürünleri alerjiye yol açabilir" | Sağlık Haberleri

        "Kokulu kırtasiye ürünleri alerjiye yol açabilir"

        Okul zilinin çalmasına günler kala kırtasiye reyonlarını dolduran rengarenk, kokulu ürünlerin aslında göründüğü kadar masum olmadığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddeler çocuklarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 12:12 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:12
        "Kokulu kırtasiye ürünleri alerjiye yol açabilir"
        Yeni öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hız kazanırken, uzmanlar velileri olası tehlikelere karşı uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Milyonlarca veli, çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlarken aslında çantalarına potansiyel bir sağlık riski de eklediğinin farkında değil. Kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddeler çocuklarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

        "GÖZ KIZARIKLIĞI, BURUN AKINTISI, ASTIM"

        Kokulu silgi, keçeli kalem ve lateks içeren ürünlerin çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Akgün, “Uçucu organik bileşikler içeren ürünler çocuklarda baş ağrısı, öksürük nöbetleri, ciltte kaşıntı, göz kızarıklığı, burun akıntısı ve hatta astım ataklarına sebep olabilir” dedi. Özellikle astım hastası veya alerjiye yatkın çocuklarda belirtilerin daha yoğun görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Akgün, boya ve keçeli kalemlerdeki bazı maddelerin ciltle temas ettiğinde kontakt dermatite yol açabileceğini söyledi.

        "SINIFLARIN HAVALANDIRILMASI ŞART"

        Kapalı sınıf ortamlarının da riski artırdığını belirten Prof. Dr. Akgün, “Yetersiz havalandırma, uçucu bileşiklerin ve toz akarlarının solunmasına sebep olur. Bu da çocuklarda alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Kitap tozlar da alerjik reaksiyonlara katkıda bulunuyor. Bu nedenle yeni alınan kitapların evde bir süre havalandırılması gerekiyor. Çocuklarımızın sağlığı için basit tedbirler almak, okul döneminde yaşanabilecek alerjik sorunların önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

        AİLELERE ÖNEMLİ UYARILAR

        Prof. Dr. Akgün, velilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu: “Kokulu ve merdiven altı ürünler yerine hipoalerjen, bilinen markalar tercih edilmeli. Lateks içeren ürünlerden uzak durulmalı. Sınıflar sık sık havalandırılmalı. Alerji riski yüksek çocuklar uzman hekimlere götürülerek gerekli testler yapılmalı.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
