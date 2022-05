'Kokoroko' Zorlu PSM'de

Zorlu PSM meets EFG London Jazz Festival’de sahne alacak isimlerden biri de Londra çıkışlı Kokoroko olacak. Londra’da Brixton ve Stockwell’de büyüyen Afrika kökenli sekiz müzisyenin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan ve isimlerinin müzik dünyasında yayılmasını sağlayan 2019 çıkışlı “Abusey Junction” adlı albümleri ile İngiliz caz sahnesinin en kalabalık ekipleri arasında yer alan Kokoroko, afrobeat tınıları ile harmanladığı caz üretimleri ile 28 Mayıs akşamı London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festival kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde cazseverlerle buluşacak.

The Guardian’ın caz dünyasının takip edilmesi gereken toplulukları arasında gösterdiği Kokoroko’nun 2020 yılındaki “Carry Me Home” single’ı Spotify’da grubun en çok dinlenen parçaları arasında yer aldı ve 5 milyondan fazla kez çalındı. Kenya'da bir müzik atölyesine katıldıktan sonra 2014 yılında trompetçi/besteci Sheila Maurice-Gray tarafından kurulan “We Give Thanks” ve “Something’s Going On” ile bu yıla merhaba diyen Kokoroko etkileyici canlı performansları ile Zorlu PSM sahnesinde unutulmaz bir gece yaşatacak.