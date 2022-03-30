'Kokoreççi gelin', 'Gelin Evin'e damga vurdu!

HABERTURK.COM

Çalıştığı iş yerinden kendi isteği ile ayrılarak, İzmir'in gecelerinde sanayiden aldığı pembe arabası ile kokoreç tezgahı açan Gamze gelinin bu hikayesi tüm izleyenleri şaşırttı.

Gamze Hanım’ın kokoreççi olma serüveni;

'GELİN EVİ'NE 'KUZU' SÜRPRİZİ

Gamze gelinin dikkat çeken kokoreç hikayesinin yanı sıra renkli bir sürpriz daha yaşandı. Yarışmacılardan Vildan Hanım, Gamze Hanım’ın evine kucağında kuzusuyla geldi. Sevimli kuzu izleyenlerin yüzünü güldürürken tüm gelinleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

'Gelin Evi', yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.00’de Show TV’de!