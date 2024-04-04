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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kök maaşlar nedir, değişti mi? Emekli kök maaş hesaplama ve sorgulama - Merak Edilenler Haberleri

        Kök maaşlar nedir, değişti mi? Emekli kök maaş hesaplama ve sorgulama

        Maaşlara yapılacak zammın belirlendiği Ocak ve Temmuz ayına ilişkin olarak milyonlarca memur, asgari ücretli ve SSK, Bağ-Kur-tarım emeklisini gözü enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur 3 aylık enflasyon oranı TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz ayında emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaşlar nedir, değişti mi? İşte Emekli kök maaş hesaplama ve sorgulama

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:37
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        • 1

          Emekli maaşı alan binlerce vatandaş kök maaşlar hakkında araştırma yapıyor. Kök maaşı bulmak için e Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor. İşte kök maaş hesaplama ve sorgulama işlemleri

        • 2

          KÖK MAAŞ NEDİR, NE DEMEK?

          Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.

        • 3

          SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

          SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

          Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

          Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir. Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 7500 liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil yer alıyor.

        • 4

          KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

          Örneğin kök maaşı 5 bin 500 lira olan bir emekliye, temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı diyelim. Bu zam 7 bin 500 lira üstünden değil 5 bin 500 lira üstünden yansıtılacak.

          Emeklinin kök maaşı yüzde 30 zam sonrası 7 bin 150 TL olacak. Ancak en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edecek. Aradaki farkı Hazine karşılayacak.

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