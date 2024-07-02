Kök maaş nedir, ne demektir? Emekli kök maaş hesaplama

KÖK MAAŞ NEDİR, NE DEMEK?

Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir.

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.