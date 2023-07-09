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        Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? Emekli kök maaş hesaplama formülü

        Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda zam yapıldı. Yapılan zam son getirilen düzenlemeyle yüzde 25'e çıkarıldı. Zamların ardından başta emekliler olmak üzere "Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?" sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Peki, kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? Emekli kök maaş hesaplama formülü...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 00:36
        • 1

          Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır? 6 aylık enflasyon artış oranınnın açıklanmasıyla birlikte emekkli zamları belli oldu. Emekli zamlarının  belli olmasıyla birlikte emekliler başta olmak üzee kamuoyunun genelinde "Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, kök maaş nedir? İşte kök maaş hesaplma formülü...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELDİ!

          Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyonu aylık 3,92 olurken 6 aylık enflasyon farkı ise TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Toplu sözleşme zammı ve refah payı hariç memur maaş zammı yüzde 17,55 ve emekli maaş zammı ise yüzde 19,77 oldu. Emekli maaş zammı için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25'e çıkartılacak. Böylece haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

        • 3

          KÖK MAAŞ NEDİR?

          Kök maaş esası itibariyle yasal düzenlemeler sonrası emekli maaşına gelen ek zamlar eklenerek ortaya çıkan rakamdır.

        • 4

          Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu fark tutarı ve emekli aylığının toplanması sonucu emekli kök aylığı ortaya çıklar.

        • 5

          EMEKLİ KÖK AYLIĞI E-DEVLET ÜZERİNDEN HESAPLAMA

          Emekli kök aylığı SSK Emekli Aylığı Hesaplama e-Devlet uzantısı üzerinden giriş yapılarak çıkan sonuçlar üzerinden sorgulama yapabilirler.

        • 6
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