Koita’nın yükselişi sürüyor

Kasımpaşa’nın Fransız forveti Fode Koita son haftalarda gösterdiği etkili performans ile yükselişini devam ettiriyor. 29 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynadığı etkili futbol ve attığı 2 gol ile galibiyette önemli rol oynadı. Koita, maçın 17 ve 27. dakikalarında rakip fileleri havalandırırken, 15. hafta itibariyle 4 gol, 2 asistlik istatistiğe ulaşmış oldu.