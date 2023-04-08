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Škoda Auto ve Volkswagen AG deprem bölgesine 75 konteyner gönderecek

Škoda Auto ve Volkswagen AG, deprem bölgesinde konaklama ihtiyacı olan yetkili satıcı çalışanlarına 75 konteynerden oluşan ev tedarik sürecinin başlatıldığını bildirdi

Giriş: 08.04.2023 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
Škoda Auto ve Volkswagen AG deprem bölgesine 75 konteyner gönderecek
HABERTURK.COM

Škoda Auto ve Volkswagen AG, deprem bölgesinde konaklama ihtiyacı olan yetkili satıcı çalışanlarına konteyner ev ile destek olma kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, depremin ardından en büyük ihtiyaçlardan biri olan barınma sorununu çözmek adına Škoda Auto, Volkswagen AG, Yüce Auto ve Doğuş Otomotiv yetkililerinin oluşturduğu komitenin ihtiyaçları tespiti sonucunda 75 konteyner ev tedarik süreci başlatıldı.

İhtiyacı tespit edilmiş deprem bölgesi yetkili satıcılarının çalışanlarını ve ailelerini de kapsayan konteyner evlerin, sahiplerine en kısa sürede ulaştırılacağı kaydedildi.

Yardım projesine Yüce Auto ve Doğuş Otomotiv’in öncülük ettiği, Škoda Auto ve Volkswagen AG’nin finanse ettiği bildirildi.

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