Kocatepe'deki çekimle ilgili hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bilal Kısa ile Ezgi Cebeci'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekilerek internette ve sosyal medyada paylaşılması konusunda anlaştıkları, bu amaçla şüphelilerin 11 Ağustos'ta Ankara Kocatepe Camisi'ne beraberce gittikleri anlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Kısa tarafından Kocatepe Camisi'nin içinde ve avlusunda Cebeci'nin rızası ve izni ile İslam dininin temel değerleriyle bağdaşmayacak şekilde fotoğraflarının çekildiği aktarılan iddianamede, söz konusu fotoğrafların 13 Ağustos'ta şüpheliler tarafından sosyal medyada yayımlanarak aleniyet kazandığı belirtildi.

Şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra dini değerleri aşağılama amacıyla değil sanatsal gaye ile gerçekleştirdiklerini belirttikleri eylemin, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu beyan ettikleri aktarılan iddianamede, şüphelilerin sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldıkları hatırlatıldı.

REKLAM

İddianamede, Ezgi Cebeci'nin cami içinde farklı farklı yerlerde camiye ait bölümler, motifler fonda olmak suretiyle dini değerlerin kullanıldığı, şüphelinin üzerinde takke, tespih gibi dini motiflerin yer aldığı, söz konusu fotoğraf çekimleri sırasında şüphelinin vücudunun (karın ve bacak bölgeleri gibi) değişik yerlerinin açık olmasının, İslam dininin temel değerleriyle ve caminin tesettüre ilişkin kurallarıyla bağdaşmayacağı ifade edildi.

Şüpheli Cebeci'nin vücudunun değişik yerleri açıkken caminin avlu kesiminde uygunsuz fotoğraflar çekildiği ve fotoğraf çekimi sırasında fonda camiinin kullanıldığı anlatılan iddianamede, "Fotoğrafların şüpheliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak yayıldığı, eylemin herkes tarafından öğrenilecek şekilde aleniyet kazandığı, bir bütün halinde eylem değerlendirildiğinde, şüpheli Kısa tarafından şüpheli Cebeci'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekilerek internette ve sosyal medyada paylaşılması şeklindeki eylemin halkın bir kesiminin benimsediği İslam dininin değerlerini aşağılayıcı nitelik taşıdığı değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"İBADET YERİ İÇİN BELİRLENEN NORMLAR İHLAL EDİLMİŞTİR"

İbadet yerlerinin her din için kutsal kabul edilen, o dine mensup olanların anayasal ibadet hürriyetini özgür şekilde kullanabildikleri, kendine özgü kural, değer, sembol ve ritüellerin bulunduğu mekanlar olduğu vurgulanan iddianamede, her dine özgü bu ibadet yerlerinin nasıl kullanılacağının, burada hangi usul ve erkana göre hareket edileceğinin o dinin teamül ve normlarına göre belirlenmiş temel değerleri ifade ettiği kaydedildi.

REKLAM

İddianamede, ibadet yerlerinin kişilerin inançlarının gereklerine göre kutsal kabul edilen özel mekanlar olduğu, ibadet yerlerine, ibadet ve ziyaret maksadıyla gelen kişilerin biçimsel, şekilsel, maddi ve manevi tüm kural ve ritüellere riayet etmelerinin ve saygı göstermelerinin esas olduğu vurgulandı.