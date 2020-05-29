Kocatepe Camisi'nde salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı

Şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak camiye giriş yaptı.

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu girişte dezenfekten kabini kuruldu. Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı camide görevliler, seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıttı, dezenfektan sıktı.

Maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak cami içinde ve avlusunda saf tuttu. Cemaat, namaz sonrası görevlilerin uyarıları doğrultusunda çıkış yaptı.