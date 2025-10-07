Kocasıyla tartışıp kaputa yattı

İHA'nın haberine göre; Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde bir çift bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından kadın otomobile binerek gitmek isteyen kocasını engellemek için otomobilin kaputuna yattı.

Daha sonra otomobilinden inen adam eşiyle bir süre daha tartıştıktan sonra çift otomobile binerek uzaklaştı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.