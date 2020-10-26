Kocasının kıskançlık nedeniyle eve kilitlediği kadın koruma altına alındı - ADANA

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40046 sokaktaki bir binanın zemin katında yaşayan Murat F, kıskançlık nedeniyle eşi Sibel F'nin üzerine evin kapısını kilitleyip dışarıya çıktı.Kadının yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.Adrese gelen polis ekipleri, Murat F'ye ulaşarak evin kapısını açtırdı.Kadın koruma altına alınırken, kocası da karakola götürüldü.Sibel F'nin 20 yıllık eşinden sürekli şiddet ve psikolojik baskı gördüğünü söylediği öğrenildi.

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