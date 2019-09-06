Olay saat 22:30 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, Karabük Sokak'ta 9 numaralı apartmanın 1. katında meydana geldi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, aile kavgası ihbarıyla harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında karı-koca arasında çıkan kavgada 1 kişinin öldüğünü belirledi.

İddialara göre, Veysel S. (53) ile eşi Fadik S.(46) arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Veysel S. tartışma sonrası odasına geçti. Bir süre sonra eşini odasina giren Fadik S. eşinin uyuduğunu görünce evde bulunan alet çantasından aldığı keserle uyuyan eşinin kafasına defalarca vurdu.

Başına keserle aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Veysel S.'nin hayatını kaybettigini belirledi. Eş katili Fadik S. ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.