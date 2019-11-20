Telefon bacanağa ait çıktı

20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’da aralarında bir süredir husumet bulunan karı koca mahkemelik oldu. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanma aşamasındaki M.İ. ve H.İ. adlı karı koca ailelerin isteği üzerine bir araya geldi. Ailelerin yer aldığı görüşmeden sonuç çıkmayınca, H.İ. adlı koca oğlunu yanına alarak evden ayrıldı. M.İ. adlı kadın evden ayrılan kocası H.İ.’yi arayarak, “Oğlumu bana getir, yoksa bu gece seni evden aldırırım” dedi. M.İ., telefonu yanındaki O.A.’ya verdi. O.A. adlı kişi ise, “Biz seni alırız, sende görüsün” dedikten sonra telefonu kapadı.
TELEFON BACANAĞA AİT ÇIKTI
H.İ. adlı koca polis merkezine giderek, 530 10.. nolu hattan kendisini arayarak tehdit eden eşi M.İ. ve tanımadığı erkek şahıstan şikayetçi oldu. HTS kayıtlarını incelemeye alan polis telefonun şikayetçi H.İ.’nin bacanağı olan O.A. adlı kişiye ait olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan O.A. ve M.İ. adlı kadın haklarındaki iddiaları reddetti. O.A. cep telefonundan H.İ.’yi aradığını fakat tehdit etmediğin belirtti.
HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, birden fazla kişi ile tehdit iddiasıyla M.İ. ve O.A.’nın 2 yıldan 5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı hazırladığı iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi. İkili ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!