Kocasından devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işletiyor

Bir kadın olarak kahvehane işletmenin bir zorluğunu yaşamadığını, müşterilerinin kendisine destek olduğunu anlatan Tetik, şunları kaydetti:

"Bazen oyun oynanırken bir kişi bulamıyorlar. Bana sesleniyorlar. 'Bize arkadaş ol, biz sana gösteririz.' diyorlar. Ben de yanlarına oturuyorum. Onlara baka baka oyunlarına alıştım.