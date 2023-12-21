Kocasından devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işletiyor
İzmir'in Bergama ilçesinde eşinden devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işleten Zühre Tetik, işine olan tutkusuyla dikkati çekiyor
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İzmir'in Bergama ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yer alan ve tarım ve hayvancılıkla geçinen kırsal Yalnızev Mahallesi'nde bulunan köy kahvesine gelenleri 53 yaşındaki Zühre Tetik karşılıyor. Üç çocuk, altı torun sahibi Tetik, kırsalda 'erkek işi' olarak görülen kahveciliği başarıyla yapıyor.
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Tarımla uğraşmayı da sürdüren Zühre Tetik, gün doğumuyla uyanarak tarlasıyla ilgileniyor, öğlene doğru kahvehanesini açıyor. Temizliğin ardından kahvehanesinin sobasını ve ocağını yakan Tetik, çayını demleyerek müşterileri ağırlamaya başlıyor.
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Köyde erkeklerin yanı sıra kadınların da ilgi gösterdiği Zühre Hanım'ın kahvehanesi, müşterilerine bir aile ortamı sunuyor. Zühre Tetik, 17 yıl önce eşinin "Sen daha iyi yapıyorsun" diyerek kahvehane işletmeciliğini kendisine bıraktığını söyledi.
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Eşi ve çocuklarının, "Yoruluyorsun, artık bırak" demesine rağmen kahvehanesini çok sevdiğini, burada çalışmanın kendisine yorucu gelmediğini ifade eden Tetik, gücü yettiği kadar işine devam etmek istediğini belirtti.
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İnsanlarla sohbet etmeyi sevdiğini dile getiren Tetik, "Hem tarlada çalışmayı hem de kahvehaneye bakmayı seviyorum. Evde oturduğum zaman aklım burada kalıyor. Gidip kahvehanemi açayım diyorum" dedi.
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Bir kadın olarak kahvehane işletmenin bir zorluğunu yaşamadığını, müşterilerinin kendisine destek olduğunu anlatan Tetik, şunları kaydetti:
"Bazen oyun oynanırken bir kişi bulamıyorlar. Bana sesleniyorlar. 'Bize arkadaş ol, biz sana gösteririz.' diyorlar. Ben de yanlarına oturuyorum. Onlara baka baka oyunlarına alıştım.
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Dışarıdan gelenler de oluyor. İlk önce 'Kahveyi kim çalıştırıyor?' diye bakıyorlar. Yanlarına gidince 'ne istemiştiniz?' diye soruyorum. Benim baktığımı bilmiyorlar. Şaşırıyorlar. Öyle para için değil insanlara hizmet etmeyi severim."
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"O, BU KÖYÜN ANNESİ GİBİ"
Kahvesine gelen ve parası olmadığı için çay içmeyen insanları fark ettiğini anlatan Tetik, "Ona çay götürüyorum. 'Ben çay söylemedim.' diyor. 'Olsun bu da benden' diyorum, her şey para değil" dedi.
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Zühre Tetik, bazı komşularının kahvesine gelen kocalarıyla ilgili kendisine sorular sorduğunu da belirterek, "'Görmedim, bilmiyorum.' diyorum. Ben müşterilerimi hiç söylemiyorum. Kahvede olan kahvede kalır" diye konuştu.
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İşlettiği kahvehanenin bir süre önce ihalesinin yenilendiğini, başka girişimcilerin de ihaleye girdiğini dile getiren Tetik, aldığı borçla fiyat teklifi yaptığını, ihaleyi kazanınca gözyaşlarını tutamadığını da anlattı. Mahalle sakinlerinden Olcay Timur da Zühre Tetik'ten çok memnun olduklarını söyledi.
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Tetik'i bir kahvehaneci olarak görmediklerini dile getiren Timur, "O, bu köyün, gençlerin, yaşlıların bir annesi gibi. Sadece önümüze çay getirip para alan biri değil. Borç isterim, çekinmeden borç verir. Önemli olan insanlara kendisini sevdirmesi, on numara bir insan olması.
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Burada 3 kişi oturuyoruz. Okey oynamaya dördüncü lazım. 'Anne, bize dördüncülük yapar mısın?' diyoruz. Bizimle oyun oynuyor. Köy yerlerinde bu pek hoş karşılanacak bir durum değil ama o bizim annemiz olduğu için kimse bunu yadırgamıyor" ifadelerini kullandı.
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