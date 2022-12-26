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Haberler Gündem Kocasinan'da 29 bin 934 talep çözüme kavuşturuldu

Kocasinan'da bu yıl 44 bin talepten 29 bini çözüme kavuşturuldu

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, 2022 yılında gelen 44 bin 401 talepten 29 bin 934'ünü çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkeze kurulduğu günden bugüne kadar toplam 219 bin 751 talep geldiğini kaydetti

Giriş: 26.12.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Kocasinan'da 29 bin 934 talep çözüme kavuşturuldu
AA

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2022 yılında 44 bin 401 talep geldiğini ve 29 bin 934'ünün çözüme kavuşturulduğunu bildirdi. Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, Çözüm Merkezi'nin 7 gün 24 saat prensibiyle ilçeye hizmet verdiğini belirtti.

Çözüm Merkezi'nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, merkeze kurulduğu günden bugüne kadar toplam 219 bin 751 talep geldiğini kaydetti.

"BİR KISMI ZAMAN GEREKTİREN İŞLER"

Bu taleplerden belediyenin yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili 165 bin 891'in aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturulduğunu anlatan Çolakbayrakdar, "Bu yıl ise 44 bin 401 talep geldi ve 29 bin 934'ününü çözüme kavuşturduk. Diğer başvuruların bir kısmı zaman gerektiren işler olduğu için program dahilinde teker teker yerine getirilmektedir. Bir kısmı ise başka kurumların uhdesinde olduğu için yönlendirme yapılmıştır. Çözüm Merkezi'mizin bu çalışmasına yönelik vatandaşlarımızın olumlu yöndeki dönüşleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" ifadelerini kullandı.

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