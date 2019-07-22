22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, geçtiğimiz 26 Mart'ta, dehşete düşüren bir kadın cinayeti yaşandı. Özgür Polat (33) ile Seher Polat (29),aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 ay önce ayrı yaşamaya başladı.
Seher Polat, çocuklarını alarak ailesinin yanına yerleşti. Boşanma aşamasında olan çift, sabah saatlerinde Erzurum 1'nci Aile Mahkemesi'ndeki mal paylaşımı davasına girdi.
SOKAKTA VURUP ÖLDÜRDÜ
DHA'daki habere göre Özgür Polat mahkeme sonrası eşinin evinin önüne gitti. Seher Polat'ın geldiğini gören Özgür Polat, yanına giderek konuşmak istedi. Çıkan tartışmada, Özgür Polat, 20 metre uzaklıktaki parkta oynayan 4 yaşındaki kızı İ.'nin gözü önünde Seher Polat'a ateş açtı.
Tabanca ile 3 el ateş ettikten sonra Özgür Polat, otomobiline binerek kaçtı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Seher Polat, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Kaçan Özgür Polat ise Aziziye ilçesinde Dadaşkent semtinde yakalandı. Özgür Polat, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine kondu. Özgür Polat hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Özgür Polat'ın ruhsatsız tabanca ile önce bir el ateş ederek eşini yaraladığı, yere düştükten sonra da iki el daha ateş ettiği öğrenildi.
"BAŞKASININ ARACINDAN İNDİ" YALANI
Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, "Eşim sosyal paylaşım sitelerinde tanımadığı erkeklerin paylaşımlarını beğenerek yorum yapıyordu. Bu nedenle aramızda sürtüşme oldu. Olay günü çocuklarımı görmeye gittiğim sırada eşimin tanımadığım bir araçtan yalnız başına indiğini görünce konuşmaya çalıştım. Sosyal paylaşım sitelerindeki yorum veya beğeniler nedeniyle tartıştık. O da 'bana karışamazsın' dedi. Bu sözler üzerine yaralama kastıyla ateş ederek vurdum" ifadeleri yer aldı.
11.21'DE HALK OTOBÜSÜNÜ KULLANDI
İddianamede, "Elde edilen kamera görüntüleri kapsamında, şüphelinin saat 11.52'de aracının maktülün yaşadığı evin bulunduğu bölgeye park ettiğine yer verildi. Şüphelinin savunmasında belirtmiş olduğu maktülün tanımadığı bir araçtan tek başına inerek eve gelişi ile ilgili iddiasını doğrulayan herhangi bir kamera kaydının bulanamadığına vurgu yapılan iddianamede, maktülün belediye otobüsünde kullandığı, Kardelen kartın olay günü saat 11.21'de K7 Şükrüpaşa-Yıldızkent 232 nolu belediye otobüsünde kullanıldığı tespit edilmiştir. xüphelinin savunmasının doğru olmadığı kanısına varılmıştır" denildi. Özgür Polat'ın önümüzdeki Ağustos ayında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.
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