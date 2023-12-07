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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocası merdiven boşluğunda ölü buldu

        Haber alınamayan yaşlı kadını kocası ölü buldu

        Denizli'de kendisinden bir süre haber alınamayan yaşlı kadın, kocası tarafından merdiven boşluğunda ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:41 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:41
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        Kocası merdiven boşluğunda ölü buldu
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        Denizli'nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün öğle saatlerinde evden ayrılan Mustafa Turus, akşam geri döndüğünde Hatice Turus'u (62) evde bulamadı.

        Eşini aramak için Çarşı Mahallesi'ndeki eski evlerine giden ve komşularının kapılarını çalan koca, tüm çabalarına rağmen Hatice Turus'a ulaşamadı.

        MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULDU

        Aramalarına binada devam eden koca, eşini bahçeye inen merdiven boşluğundaki korkuluklarda asılı halde buldu.

        Mustafa Turus'un yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk annesi yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hatice Turus'un cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kadının şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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