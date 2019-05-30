30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere, Genel müdürü olduğu Azerbaycan Devlet Bankası'ndan 125 milyon Euro (yaklaşık 840 milyon lira) hortumlamaktan hüküm giyen Cihangir Hacıyev'in eşi Zamira Hacıyeva'yı konuşuyor.
İngiltere'de yeni çıkarılan yolsuzlukla mücadele yasası kapsamında Hacıyeva'nın tüm harcamaları mercek altına alındı. Londra'da yaşayan 55 yaşındaki Hacıyeva'nın 10 milyon sterlinlik 2 evin yanı sıra lüks mağaza Harrods'tan 16 milyon sterlinlik liralık harcama yaptığı ortaya çıktı.
10 yıldan uzun bir sürede Harrods'taki alışverişlerinde, birçoğu kocasının bankasıyla bağlantılı 54 kredi kartı kullanmıştı.
Hacıyeva'nın mallarına el konulması beklenirken, Azerbaycan da İngiltere'den iadesini talep ediyor.
Yüksek Mahkeme, İngiliz banka hesaplarında bulunan parasından aldığı faiz dışında herhangi bir geliri olmadan, nasıl bu kadar varlıklı olabildiğini açıklamasını istemişti.
HARCAMALARI DİKKAT ÇEKMEDİ
Hacıyeva'nın harcamaları, başta böyle abartılı değildi.
2006'da yavaş yavaş başladı. Önce çocuk kitaplarına 842 sterlin, sonra parfüme 140 sterlin verdi. Harcama miktarları artmaya başladı.
Yüksek Mahkeme belgelerine göre, 4 milyon sterline (30 milyon lira) elmas yüzük, 1.8 milyon sterlin (13.5 milyon lira) elmas kolye, 143 bin sterline (1.1 milyon lira) küpe, 1 milyon sterline (7.6 milyon lira) oyuncak, bir günde harcanan 600 bin sterlin (4.5 milyon lira),250 bin sterline (1.9 milyon lira) parfüm, 275 bin sterline (2.1 milyon lira) elbise, 136 bin sterline (1 milyon lira) çanta, 30 bin sterline (227 bin lira) çikolata, 2 bin 400 sterline (18 bin lira) alkol harcaması yapıldığı belirtildi.
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