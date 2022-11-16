"Kocamla eltim evimde Aşk-ı Memnu çevirmiş!"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 531. Bölümünde; Rukiye Hanım göremediği 6 çocuğu için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu.

2 katlı evin alt katında 2 yıl boyunca birlikte yaşadılar. Rukiye, eşinin eltisi ie birlikte olduğunu gördü. Rukiye: "Kocam yanımda eltimle birlikte oldu." iddiasında bulundu.