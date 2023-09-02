"Kocamın eski eşinin çocuğunu evlat edindim!"

Çift, Ocak 2023 itibarıyla Levi'yi yasal olarak evlat edinmeyi tamamladı. Christie, şu anda onu kendi çocuğu gibi yetiştiriyor. "Levi'yi duyunca hiç tereddüt etmeden onu almamız gerektiğini söyledim" diyor.

“Ben de koruyucu ailesi olan bir çocuktum ve çoğunlukla harika bir deneyim yaşamama rağmen onun koruyucu aileye gitmesini istemedim."