27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maça ilişkin, "2-0 geriye düştükten sonra bu kadar ihtiyaç sahibi büyük takımlar karşısında oyunu çevirmek kolay değildi." dedi.
Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.
Maç öncesinde her iki takımın da 3 puana çok ihtiyacı olduğunu aktaran Kocaman, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında son şans gözüyle bu karşılaşmaya yüksek bir enerjiyle başlayacağını tahmin ettiklerini ifade etti.
Kocaman, maçın ilk bölümlerinde topun kontrolünü rakibe verip önde karşılamayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bakıldığında golün olduğu ana kadar bunu son derece iyi yaptık. Uzaktan birkaç cılız şut vardı ve kornerden gelen bir top dışında ceza sahasına yaklaştırmadık. Tam rakibi biraz geriye itip oyun ve top kontrolünü yavaş yavaş elimize almaya başladığımız zamanda ayağımızdaki topu rakibe kaptırıp hiç de sürpriz olmayan bir pozisyonda kalemizde golü görüp geriye düştük. Bundan sonraki süreçte de oyunu rakip sahaya ittik. Akabinde kopya diyebileceğimiz bir pozisyonda ikinci golü yedik. 2-0 geriye düştükten sonra bu kadar ihtiyaç sahibi büyük takımlar karşısında oyunu çevirmek kolay değildi. Bizi oyunda tutabilecek tek şey vardı, o da herhangi bir anda golü bulabilmek. Bu konuda oyuncularım çok çaba gösterdi. Bu konuda söyleyebileceğim herhangi bir olumsuz şey yok. Ceza sahası çevresinde şutlarla gol aradık."
HAKEME ELEŞTİRİ
Maçın hakeminin yönetimiyle ilgili Kocaman, şöyle konuştu:
"Bana göre maçı yöneten hakem, beden dili ile bana göre yönünü belirlemişti zaten. Bu çok açık bir şekilde görünüyordu. Maç içerisinde verdiği kararlarda çok keskin bir şey olmamasına rağmen. Ancak son uygulanan kurallarla ve VAR'ın da devreye girmesiyle bariz olan ofsaytlarda bile pozisyon bırakılıyor. Sonra hakemler pozisyona göre karar veriyor. Erdon'un pozisyonu kaleci ile karşı karşıya kalabileceği bir pozisyon, ofsayt var mı yok mu belli değil. Bırak atak devam etsin. Burada hakemlerin niye işgüzarlık yaptığı belli değil. Oyunun bütününe bakıldığı zaman zaten bugün Galatasaray galibiyeti hak etti. Derdimiz Galatasaraylı oyuncuların emekleriyle ilgili değil. Ancak yan hakemin işgüzarlığını anlamak mümkün değil. Bırak pozisyon belki ofsayt değil ve o pozisyonda belki maça beraberlik gelecekti. Maçın bütün gidişatını değiştirebilecek bir pozisyondu."
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