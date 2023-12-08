"Kocam fırında kadınlarla yazışırdı"

REKLAM advertisement1

Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de 7 çocuk annesi Yıldız İşçen'in sarsıcı hayat hikayesi çok konuşuldu.

Kocası Salih İşcen ile 7 yıl önce bir sosyal medya mecrasında tanışıp, 1 haftada evlendiğini söyleyen Yıldız yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

5 çocuğunu sosyal hizmetlere vermek zorunda kalan Yıldız, ailesinin hiç yanında olmadığını ve 3 evliliğini de çaresizlikten yaptığını anlattı. 3. kocası Salih'le ilk tanıştığında boşlukta olduğunu belirten Yıldız, evliliğini kocasının sosyal medya bağımlılığının yıktığını kaydetti.

Kocasının çalıştığı fırında sosyal medya üzerinden evli kadınlarla konuştuğunu, eve gelirken de yazışmaları sildiğini belirten Yıldız ihaneti defalarca yakaladığını ancak eşinin inkar ettiğini söyledi.

Kocası Salih telefona bağlandı, karı koca 3 yıl sonra yüzleşti. Salih ihanet iddialarını reddederken, Yıldız kocasının valizinde kadın atleti yakaladığını aktardı. Salih, Yıldız'ın hayatı kendisine zindan ettiğini söylerken Yıldız, Salih'in evli bir kadınla ev tuttuğunu anlattı, kocasını yalancılıkla suçladı.

Yıldız ve kocası Salih'in olay yaratan yüzleşmesi Show TV ekranlarında devam edecek.