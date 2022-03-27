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Ege İhracatçılar Birliği, 2021 Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının yıldız şirketlerini, gerçekleştirdiği törenle açıkladı.

Kocaer Çelik'ten yapılan açıklamaya göre, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin, bölgenin en fazla ihracat gerçekleştiren şirketlerini ödüllendirdiği törende, demir çelik sektöründe birincilik ödülü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kocaer Çelik’e verildi.

İzmir bölgesindeki yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip 3 fabrika ve 2022 yılı başında devreye aldığı 100 bin ton üretim kapasiteli galvaniz tesisinde faaliyet gösteren şirket, 2021 yılında üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini 6 kıtada 140 ülkeye ihraç etti.

Şirket, 2021 yılı performansıyla birlik tarafından 4 ödüle layık görüldü

Açıklanan verilere göre, Kocaer Çelik, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracatla, hem demir çelik hem de çelik profil kategorilerinde birincilik, demir ve demir dışı metaller sektörünün toplam performansının değerlendirildiği Platin Kategori’de de ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.

“PANDEMİDE YATIRIMA DEVAM ETTİK, 200 KİŞİYE EK İSTİHDAM SAĞLADIK"

Törende ayrıca, Kocaer Çelik kurucusu İbrahim Kocaer’e de “Sektör Duayenleri Ödüllüleri” kapsamında ödül verildi. Ödülü babası adına alan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Demir çelik bizim ana iş kolumuz. 60 yılı aşan tecrübemizle sadece demir çelik sektöründe 1000’e yakın çalışanımızla sürdürülebilir, müşteri memnuniyeti odaklı, fark yaratan, katma değeri yüksek ürünler üreterek Türkiye ekonomisine girdi sağlıyoruz.

Alanımızda sadece Ege Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin ihracat yapan en büyük 100 şirketi ve Türkiye’nin en büyük 100 sanayi şirketinden biriyiz. Ayrıca pandemi döneminde Ege Bölgesi’nin en büyük çatı üstü güneş enerji yatırımı ile birlikte 100 bin ton üretim kapasiteli Galvaniz tesisini devreye alarak 200’ün üzerinde kişiye ek istihdam yarattık. Üretimini doğa ve çevre dostu olarak gerçekleştiren tesisimiz, çok yakın zamanda sektöründe yine ilk olarak Yeşil Tesis (LEDD) sertifikası alacak” şeklinde konuştu.

“2022’DE DE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünya piyasalarında demir çeliğe olan talebin geri geldiğini, bu gelişmenin Türk demir çelik sanayisini de olumlu yönde etkilediğini belirten Kocaer, “Türkiye demir çelik sektörü ABD ve AB'nin uyguladığı ihracat kotalarına ve pandemiye rağmen dünyanın en büyük demir çelik üreticileri arasında 7'nci sıraya yükseldi. Ayrıca Avrupa'nın da en büyük demir çelik üreticisi konumunda. Sektör, 2021'in ilk 6 ayında da yüzde 20 civarında büyüdü ve ihracat değerini yüzde 50 artırdı. 2022’de de geçtiğimiz yıla benzer gelişmelerin yaşanacağını düşünüyor ve Türk demir çelik sektöründe yaşanan olumlu havanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyoruz. Sektörün önde gelen şirketlerinden biri olarak ihracat odağımızı koruyacak ve ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

ENERJİDEN ULAŞIMA, TÜNEL VE KÖPRÜDEN GEMİ İNŞASINA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Verilen bilgiye göre şirket, yurt içi ve ağırlıklı olarak küresel arenada yapısal çelik, yüksek gerilim enerji hatları ve yenilenebilir güneş enerji sektörü çeliklerinin yanı sıra ulaşım, madencilik, tünel, köprü, gemi inşa, tarım ve makine imalat sektörlerine yönelik üretim yapıyor.

Şirket, bu sektörlere yönelik olarak ayrıca, yüksek mukavemetli, özel kalitelerde, farklı ebatlarda, özel kesitli profilleri ve aksesuarları, maden profil ve bağlantı ekipmanlarını üreterek yurt içi ve dışı satışını gerçekleştiriyor. Şirket, geçen yıl 140 ülkeye aktif olarak ihracat gerçekleştirdi.

İnsan odaklı ve sürekli inovasyon felsefesi ile çalışan Kocaer Çelik, üretim hatlarında Türkiye'de bir ilke imza atarak robotik süreçlere geçiş yaptı. Şirket, akıllı fabrikalar konseptiyle tasarladığı makine ve ekipmanlar ile sektöründe ilkleri gerçekleştirerek verimlilik ve katma değerini artırıyor.

Kocaer, tesislerinde kullandığı akıllı paketleme sistemi ile de demir çelik sektöründe bir "ilke" imza atarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik proje ödüllerinde "Büyük Ölçekli İşletmeler" kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Dijital dönüşüm yolculuğuna hızla devam eden şirket, Endüstri 4.0 projeleri ile operasyonel mükemmelliğini bir adım öteye taşımayı önceliği olarak görüyor. Dijitalleşmenin ilk adımlarını 2015 yılında atan şirket, hayata geçirdiği SAP S/4HANA sistemi ile SAP Kalite Ödülleri'nde de Gold Winner birincilik ödülüne layık görülerek Türkiye'yi küresel arenada da temsil etti.

Türkiye’nin sıcak haddelenmiş çelik profil üretimindeki en büyük üretim kapasitesine sahip şirketi olan Kocaer Çelik, aynı zamanda yurtdışı satış ve dağıtım ağını geliştiren ilk ve tek şirket olarak öne çıkıyor. Kocaer Servis Merkezi ve sanayi-sanayi işbirlikleri kapsamında, global pazarda müşteriye özel tasarım ürünlerle birlikte nihai kullanımına yönelik projelendirilmiş çözümler de sunan şirket, Galvaniz Tesisi’nin devreye alınması ile alanında Avrupa’nın ilk entegre tesisi oldu.

YEŞİL ÜRETİM, YEŞİL ENERJİ VE ÇEVRE DOSTU İŞ YAKLAŞIMI

Sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları kapsamında topluma ve çevreye sürekli değer yaratan şirket, Aliağa'daki fabrikalarına sıfır atık belgesi alarak sektördeki bir ilki daha gerçekleştirdi. Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Kocaer Çelik, tesislerine kurduğu güneş enerji santrali yatırımıyla da örnek şirketler arasında yer alıyor.

Bu tesis aynı zamanda 10 MW kurulu güç ve 90.000 m2 GES ile Ege Bölgesinin en büyük çatı GES'i durumunda. Kocaer Çelik, 2022 sonu itibarıyla tükettiği tüm enerjiyi üretecek projeleri devreye alarak sektöründe yine bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.