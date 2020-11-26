Kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaelispor'un müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunduğunu aktararak, bu organizasyonun kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni bir başarıyı kulübümüzün mazisine ekleyeceğimizi düşünüyorum." diyen Üzülmez, asıl hedeflerinin üst liglere çıkmak olduğunu kaydetti.

Başkan Üzülmez, ligde bazı ufak sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunu atlatarak hedefe yürüyeceklerini dile getirerek, "Oyuncularımız Türkiye Kupası'nda aldıkları başarıyla moral ve motivasyonlarını yukarı çekmiş oldu. İnşallah bu hafta yapacağımız maç da ligde aynı Türkiye Kupası'nda olduğu gibi çıkışın başlayacağı bir müsabaka olur." diye konuştu.