4. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze, pres yaparak topu kaptı ve altıpas çizgisi yanından şutunu çekti, top kale diğerinin köşesinden geri döndü.
Maçın ilk yarısında Alper Potuk ile MKE Ankaragücü'nün bir topu daha direkten dönerken, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
51. dakikada Kocaelispor golü buldu. Mesut Özdemir'in orta saha yakınından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası yayında Atakan Rıdvan Çankaya'nın kafasından seken topa ceza sahası içinden gelişine vuran Mervan Yusuf Yiğit, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
75. dakikada MKE Ankaragücü skoru eşitledi. Alper Potuk'un sol kanattan ortasına Bolingi'nin altıpas içinden kafa vuruşunda kale direğinden dönen topu Bolingi, bu sefer röveşata ile filelere gönderdi: 1-1.
90+5. dakikada Kocaelispor ikinci golü buldu: Murat Cem Akpınar'ın çizgiden çıkardığı topla kale önünde buluşan Erdinç Karakaş, düzgün bir vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
Karşılaşma, Kocaelispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor 4. tura yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Önder Çalış, Sefa Özcan
MKE Ankaragücü: Furkan Bekleviç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atila Turan, Voca (Dk. 57 Bolingi),Diousse, Lobjanidze (Dk. 77 Orkan Çınar),Alper Potuk, Berke Gürbüz (Dk. 46 Emre Güral),Borven (Dk. 61 Adzic)
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Hakan Demirci, Haşim Arda Sarman, Taha Batuhan Yayıkçı, Erdinç Karakaş, Mesut Özdemir, İrfan Başaran (Dk. 90 Kemal Can Aydemir),Bilal Çubukçu (Dk. 71 Murat Cem Akpınar),Aydın Karabulut, Bahattin Köse, Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 76 Ramazan Çevik)
Goller: Dk. 51 Mervan Yusuf Yiğit, Dk. 90+5 Erdinç Karakaş (Kocaelispor),Dk. 75 Bolingi (MKE Ankaragücü)
Sarıkartlar: Dk. 53 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 65 Bahattin Köse (Kocaelispor),Dk. 81 Erdi Dikmen (MKE Ankaragücü)
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